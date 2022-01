Virtus, parte il tour de force. Fresco: «Iniziare con una vittoria ci darebbe una grossa mano»

Archiviato con sollievo e allo stesso tempo rammarico il pareggio di Legnago, per la Virtus Verona è tempo di pensare alla prossima sfida casalinga contro la Pergolettese, in programma domani, sabato 29 gennaio, alle ore 14.30.

Quello che si prospetta all'orizzonte sarà il mese della verità per la squadra rossoblù, chiamata a disputare nove partite con una lunga serie di turni infrasettimanali che non daranno tregua. Lo sa bene il presidente allenatore Luigi Fresco, che ha parlato così nella conferenza stampa della vigilia:

«Ci aspetta un tour de force senza precedenti, dovremo essere bravi a gestire le forze. La vittoria diventa fondamentale anche a livello psicologico, aiuterebbe a recuperare più in fretta facendo leva sull'entusiasmo. Contro la Pergolettese dovremo pensare anche a questo. Iniziare il mese con un successo ci darebbe una grossa mano. Mercato? L'operazione Pittarello è stata fatta tenendo in considerazione una serie di fattori, non solo quello tecnico. Abbiamo poi optato per sfoltire un po' la rosa. Manfrin domenica è entrato dando un grosso contributo alla rimonta. I nostri grandi acquisti di gennaio saranno Nalini e Zarpellon».