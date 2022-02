Virtus sottotono, il Piacenza ringrazia: al Garilli decide un guizzo di Cesarini

La Virtus, un po' sottotono, inciampa nella trasferta di Piacenza.

La gara al "Garilli" inizia subito con i padroni di casa più in palla, decisi a schiacciare gli ospiti nella propria metà campo. Ad aprire le marcature ci pensa Cesarini al 23', siglando quello che si rivelerà essere il gol partita: cross di Suljic da calcio d'angolo, colpo di testa di Castiglia respinto da Giacomel, e poi tap-in vincente infilato dal numero 10 emiliano. Nonostante la girandola di cambi ad inizio ripresa, i ritmi dell'incontro non cambiano, rimanendo bassi e accompagnati da scarse iniziative. Nel corso del secondo tempo le prova tutte la squadra di Fresco che, col passare dei minuti, alza intensità e baricentro, buttando nella mischia anche il neo acquisto Zigoni, arrivato dal Venezia a titolo definitivo. Sono due giocate individuali di Metlika a creare i presupposti per occasioni interessanti, ma la difesa di casa regge bene e si difende con ordine. La manovra avvolgente dei rossoblù si spegne senza creare pericoli dalle parti di Pratelli: vince quindi il Piacenza, recrimina la Virtus in serata no.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

PIACENZA - VIRTUS VERONA 1-0 (1-0)

Marcatori: 23′ pt Cesarini

Piacenza: Pratelli, Nava, Suljic, Dubickas (21' st Raicevic), Cesarini (34' st Lamesta), Marchi, Castiglia (28' st Marino), Parisi, Giordano, Gonzi, Munari (1' st Rillo). A disp. Tintori, Tortora, Tafa, Rossi. All. Scazzola.

Virtus Verona: Giacomel, Cella, Danieli, Arma (21' st Danti), Amadio, Pinto (1' st Munaretti), Pellacani, Metlika, Zugaro (21' st Priore), Nalini (1' st Marchi), Zarpellon (33' st Zigoni). A disp. Bragantini, Mazzolo, De Rigo, Manfrin, Lonardi, Tronchin, Faedo. All. Fresco

Arbitro: Sig. Mario Perri (Roma 1). Assistenti: Sig. Alessandro Parisi (Bari) e Sig. Pio Carlo Cataneo (Foggia). IV Assistente: Sig. Maksym Frasynyak (Gallarate).

Ammoniti: Cesarini, Suljic, Danti