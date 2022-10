Virtus, termina senza reti la sfida contro il Padova

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Padova

Finisce senza reti la sfida all'Euganeo tra Padova e Virtus, con i veronesi che sfiorano più volte il gol del vantaggio nella ripresa.

Una partita intensa, specie nel primo tempo, ricca di contrasti e scontri di gioco. Nella seconda metà di gara la squadra di Fresco si difende, ma non rinuncia a ripartire: dopo un paio di conclusioni alte di Priore e Dezi, i rossoblù si fanno davvero pericolosi con Danti, che davanti a Donnarumma indirizza incredibilmente a lato. La disputa non ha pause, delineandosi un po' confusa, e con il passare dei minuti la musica non cambia. Il match continua a essere spigoloso, a tratti nervoso, ed epiloga così senza squilli da entrambe le parti.

Per la Virtus ora appuntamento a mercoledì, 19 ottobre, alle ore 18 per il match al Gavagnin Nocini con ospite la Pro Vercelli.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

PADOVA - VIRTUS VERONA 0-0

Padova (3-4-2-1): Donnarumma; Belli, Valentini, Ilie; Vasic, Dezi, Cretella, Jelenic (38’ st Radrezza); Piovanello (23’ st Ghirardello), Russini (18’ st Gagliano); Ceravolo (18’ st Franchini). A disp.: Zanellati, Fortin, Calabrese, Zanchi, Gasbarro.

Virtus Verona (3-5-2): Siaulys; Cella, Daffara, Ruggero, Manfrin (1’ st Mazzolo), Lonardi, Hallfredsson (1’ st Faedo), Talarico, Priore (25’ st Turra), Danti (28’ st Casarotto), Nalini (34’ st Sinani). A disp.: Giacomel, Sibi, Begheldo, Gomez, Santi, Faedo, Zarpellon, Cellai, Vesentini, Munaretti. All. Fresco

Arbitro: Ravera di Lodi.

Ammoniti: Daffara, Manfrin, Jelenic, Gagliano, Siaulys