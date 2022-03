Virtus, scontro diretto senza vincitori: buon punto strappato al Mantova

Pareggio giusto e scoppiettante tra Mantova e Virtus Verona, che si dividono l'importante posta in palio in uno scontro diretto fondamentale per blindare la salvezza e rimanere aggrappati alla zona play-off.

La squadra di Fresco, squalificato e sostituito per l'occasione dal vice Gamberini, passa in vantaggio al 38'. Checchi atterra Zigoni in area, l'arbitro Longo assegna calcio di rigore. Dal dischetto va il capitano Danti, che batte Marone: 0 a 1. Pochi minuti dopo, al 43', pareggia la formazione locale di Galderisi: sulla punizione di Guccione, Checchi incorna e insacca con l'aiuto della traversa. Dopo l'1 a 1, in apertura di ripresa, il Mantova mette la freccia e sorpassa: cross di Silvestro dalla sinistra, Paudice si inserisce e di testa buca Sibi. Al 26', tuttavia, la Virtus agguanta il pari: il traversone basso di Hallfredsson pesca sul secondo palo Arma, che tutto solo mette il pallone in porta. Finisce così 2 a 2 allo stadio "Martelli".

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

MANTOVA-VIRTUS VERONA 2-2 (1-1)

Marcatori: 38' pt Danti (VVR); 43' pt Checchi (M); 50' Paudice (M); 71' Arma (VVR)

Mantova: Marone, Checchi, Silvestro (dal 41' st Piovanello), Paudice (dal 24' st Messori), Guccione (dal 37' st De Cenco), Riahi (dal 1' st Militari), Gerbaudo, Milillo, Panizzi, Pedrini (dal 36' st Bianchi), Monachello. A disposizione: Tosi, Bertolotti, Darrel, Malavasi, Fontana, Vaccaro, Galligani. Allenatore: Giuseppe Galderisi

Virtus Verona: Sibi, Cella (dal 15' st Arma), Daffara, Danti (dal 31' st Vesentini), Amadio (dal 41' st Mazzolo), Hallfredsson, Lonardi, Pellacani, Faedo, Nalini (dal 1' st Danieli), Zigoni (dal 15' st Marchi). A disposizione: Giacomel, Munaretti, De Rigo, Tronchin, Pinto, Zugaro, Silvestri. Allenatore: Alessandro Gamberini

Arbitro: Ettore Longo (Sez. AIA di Cuneo)

Assistenti: Pietro Pascali (Sez. AIA di Bologna), Giuseppe Luca Lisi (Sez. AIA di Firenze)

Quarto uomo: Jules Roland Andeng Tona Mbei (Sez. AIA di Cuneo)

NOTE. Ammoniti: Guccione, Milillo, Danti, Vesentini, Lonardi