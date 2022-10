Virtus, nella sconfitta con la Triestina pesa l'episodio del rigore. Fresco: «Regalo dell'arbitro»

La Virtus perde ancora, ritrovandosi in basso alla classifica e, soprattutto, a masticare amaro dopo la sfida incassata contro la Triestina.

Un ko di misura, quello rimediato dai rossoblù, in cui incide un rigore che, a detta del presidente allenatore Gigi Fresco, è un regalo del direttore di gara. Le reti della contesa portano le firme di Crimi, Ganz e Adorante per gli alabardati, mentre per i veronesi ha segnato una doppietta Lonardi. Non c'è tempo di rifiatare perché domani, mercoledì 5 ottobre, è in programma il primo turno di Coppa Italia e la Virtus scenderà in campo allo stadio 'Menti' di Vicenza. Domenica, 9 ottobre, i rossoblù sono invece attesi al pronto riscatto in campionato al 'Gavagnin-Nocini' contro il Mantova di mister Nicola Corrent.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

TRIESTINA - VIRTUS VERONA 3-2

Reti: 42′ Crimi (T), 59′, 70′ Lonardi (V), 85′ Ganz (T), 87′ rig. Adorante (T).

Triestina (4-4-2): Pisseri; Ghislandi (81′ Sarzi Puttini), Sabbione, Di Gennaro, Sottini (73′ Adorante); Paganini, Pezzella (67′ Lollo), Crimi, Furlan (81′ Petrelli); Minesso (73′ Felici), Ganz. A disposizione: Mastrantonio, Pozzi, Galliani, Ciofani, Lovisa, Rocchi, Pellacani, Rocchetti. Allenatore: Bonatti.

Virtus Verona (3-5-2): Sibi; Daffara (90′ Vesentini), Cella, Ruggero; Talarico (72′ Amadio), Lonardi, Halfredsson, Casarotto (46′ Priore), Manfrin (83′ Munaretti); Sinani (46′ Nalini), Danti. A disposizione: Giacomel, Siaulys, Mazzolo, Tronchin, Begheldo, Gomez, Santi, Faedo, Cellai, Turra. Allenatore: Fresco.

Arbitro: Catanoso (Reggio Calabria). Assistenti: Centrone (Molfetta), Spina (Palermo). Quarto ufficiale: Matina (Palermo).

Ammoniti: Furlan, Sottini, Lollo, Ghislandi, Petrelli (T), Talarico, Halfredsson (V).