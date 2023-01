Sconfitta amara per la Virtus: al Novara basta il sigillo di Benalouane

Sconfitta amara per la Virtus, superata di una lunghezza dal Novara.

Gli ospiti azzurri si sono infatti imposti al Gavagnin-Nocini grazie alla decisiva rete di Benalouane, arrivata a metà ripresa sugli sviluppi di calcio d'angolo dopo un primo tempo bloccato. La zampata vincente del centrocampista franco-tunisino, vecchia conoscenza della Serie A, è risultata sufficiente agli uomini di Marchionni per resistere fino al triplice fischio e portare a casa l'intera posta in palio. La squadra di Fresco, d'altra parte, è rimasta così ferma a quota 24, e si sta già preparando al riscatto in occasione del prossimo appuntamento in programma domenica, 29 gennaio, nella difficile trasferta sul campo della Feralpisalò.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

VIRTUS VERONA - NOVARA 0-1 (0-0)

Marcatori: 67′ Benalouane (N)

Virtus Verona: Sibi, Cella, Tronchin, Daffara (82′ Talarico), Danti, Manfrin, Amadio, Gomez (74′ Ruggero), Faedo, Munaretti (74′ Kristoffersen), Fabbro (82′ Casarotto)

A disposizione: Giacomel, Siaulys, Mazzolo, Nalini, Sinani, Santi, Zarpellon, Vesentini, Priore

Allenatore: Luigi Fresco

Novara: Pissardo, Urso, Di Munno (70′ Ranieri), Masini, Bortolussi (90′ Bonaccorsi), Marginean, Galuppini (70′ Spalluto), Ciancio (77′ Peli) , Benalouane, Illanes, Ariaudo (90′ Carillo)

A disposizione: Menegaldo, Desjardins, Bonaccorsi, Tentoni, Gonzalez, Calcagni, Gonçalves

Allenatore: Marco Marchionni

Arbitro: Sig. Valerio Pezzopane di L’Aquila

Assistenti: Sigg. Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Nicola Morea di Molfetta

Quarto Ufficiale: Sig. Simone Renzo di Bolzano

Ammonizioni: 33′ Di Munno (N), 61′ Munaretti (V), 67′ Sibi (V), 88′ Urso (N), 89′ Marginean (N), 90’+4′ Danti (v)