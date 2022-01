Virtus, risolti i contratti di Carlevaris e Paloka

La Virtus Verona, tramite un comunicato apparso sui canali social, ha comunicato la risoluzione dei contratti che la legavano ai giovani calciatori Andrea Carlevaris e Cristian Paloka.

Carlevaris, seconda punta triestina classe 2000, nel corso della sua esperienza in maglia rossoblù è sceso in campo complessivamente in 24 partite ufficiali. Il suo bottino è di 3 gol realizzati, di cui due nella scorsa stagione in campionato nelle vittorie in trasferta ad Arezzo e Fano e uno alla Giana Erminio nel primo turno della corrente edizione della Coppa Italia Serie C. Per lui ora si prospetta una nuova avventura al Cjarlins Muzane, squadra friulana inserita nel girone C di Serie D.

L'esterno albanese 2002 Paloka, invece, era arrivato nel gennaio 2021 dopo essere stato inserito in lista di svincolo dall'Hellas Verona, senza tuttavia trovare mai spazio nel corso dell'anno tra le gerarchie di Fresco.

A entrambi la società di Borgo Venezia ha augurato un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni personali e professionali.