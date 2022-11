Virtus, ottimo punto con il Sangiuliano City

Termina con un gol per parte la sfida di Seregno giocata dalla Virtus con il Sangiuliano.

Si tratta di un punto d'oro per la squadra di Fresco, al termine di un 1 a 1 maturato dopo una gara sofferta. E pensare che tutto era iniziato per il verso giusto per i rossoblù, in vantaggio con Zarpellon su assist di Danti. Il pari dei padroni di casa arriva però con una conclusione potente di Qeros, prima di un lungo assalto e il fortino allestito dalla formazione veronese orfana di Hallfredsson, Manfrin, Daffara, Lonardi, Nalini, Tronchin oltre agli infortuni rimediati durante la partita di Zarpellon e Begheldo.

L'appuntamento, ora, è fissato a sabato 12 novembre per il big match con il Vicenza al Gavagnin-Nocini.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

SANGIULIANO CITY - VIRTUS VERONA 1-1 (1-1)

Reti: 3’pt Zarpellon (V), 40’pt Qeros (S)

Sangiuliano City (4-3-3): Sposito; Zanon (28’st Saggionetto), Bruzzone (36’st Pascali), Alcibiade (15’st Miracoli), Serbouti; Fusi, Guidetti (15’st Zugaro), Pedone; Qeros, Cogliati, Fall (36’st Deiana). A disp.: Cervellera, D’Alterio, Ippolito, Guerrini, Marchi, Casali, De Respinis, Baggi. All.: Ciceri

Virtus Verona (3-4-1-2): Siaulys; Faedo, Cella, Ruggero; Mazzolo, Zarpellon (21’st Talarico), Turra (35’st Santi), Begheldo (28’pt Gomez), Amadio (35’st Cellai); Danti (35’st Priore), Fabbro. A disp.: Giacomel, Sibi, Sinani, Casarotto. All.: Fresco

Arbitro: Davide Gandino di Alessandria (Morea-Signorelli)

Note: Espulso al 10’st Andrea Luce, presidente del Sangiuliano City, per proteste. Ammoniti Fusi (S), Gomez (V), Turra (V), Cella (V) e Deiana (S)