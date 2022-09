Virtus, altro punto: anche con il Piacenza finisce in parità

Dopo il pareggio rimediato all'esordio in campionato con il Lecco, la Virtus replica ottenendo un punto anche con il Piacenza.

In un caldo sabato pomeriggio, allo stadio Garilli va in scena la sfida valida per la seconda giornata, con quasi 1500 tifosi presenti sugli spalti. Poche occasioni da entrambe le parti nei primi minuti di gioco, con la svolta che arriva alla mezz'ora: gli ospiti rossoblù trovano il gol del vantaggio firmato da Danti, che realizza al volo su assist di Hallfredsson. Risponde però immediatamente la squadra locale biancorossa, che al 35' riacciuffa subito gli avversari: Rossetti trasforma una respinta coi pugni di Sibi nella rete dell'1 a 1. La ripresa non vede altri squilli decisivi, con i padroni di casa a spingere negli ultimi minuti per cercare la vittoria, ma la squadra di Fresco è brava nel reggere l'urto e portare a casa il secondo risultato utile su due.

Il prossimo appuntamento della Virtus, valido per il terzo turno, è fissato già nella serata di martedì, 13 settembre, alle ore 21 al Gavagnin Nocini, dove sarà ospite il Pordenone.