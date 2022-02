Virtus, fermata l'emorragia di sconfitte: è un punto d'oro contro la capolista Südtirol

La Virtus Verona arresta l'emorragia di risultati negativi frenando la capolista Südtirol.

Finisce 1 a 1, infatti, il match infrasettimanale valevole come recupero della prima giornata di ritorno del girone A di campionato di Serie C (la 20^). Allo stadio "Gavagnin-Nocini" di Borgo Venezia, gli uomini del presidente allenatore Fresco vanno subito in svantaggio: al 7’, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Beccaro scodella sul secondo palo e trova Malomo, che controlla e insacca di destro ad incrociare. I padroni di casa riacciuffano però il pareggio al 18' della ripresa: traversone morbido dalla sinistra di Hallfredsson, Zigoni svetta di testa e sigla la rete dell'equilibrio definitivo.

La Virtus, volenterosa e arrembante come non la si vedeva da un po', sfrutta una buona prestazione corale per conquistare un ottimo risultato utile dopo tre sconfitte consecutive. La classifica torna a muoversi per i rossoblù, in attesa di domenica (13 febbraio) per il nuovo match interno in programma contro la Pro Patria.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

VIRTUS VERONA - SÜDTIROL 1-1 (0-1)

Reti: 7' pt Malomo (FCS), 18' st Zigoni (VVR)

Virtus Verona (3-5-2): Giacomel; Cella, Munaretti (9’ st Mandrin), Pellacani; Amadio (9’ st Zarpellon), Hallfredsson, Danieli (30’ st Metlika), Lonardi, Daffara; Arma (9’ st Zigoni), Marchi (43’ st Vesentini). A disposizione: Sibi, Mazzolo, Priore, Tronchin, Zugaro, Faedo, Silvestri. Allenatore: Luigi Fresco

Südtirol (4-3-2-1): Poluzzi; Davi, Curto, Zaro, Malomo; Tait, Gatto, Rover; Beccaro (13’ st Broh), Casiraghi (26’ st Galuppini); Odogwu (13’ st De Marchi). A disposizione: Meli, Fabbri, Voltan, Fink, Eklu, H’Maidat, De Col. Allenatore: Ivan Javorcic

Arbitro: Alessandro Di Graci di Como

Assistenti: Pietro Pascali di Bologna e Marco Lencioni di Lucca

IV ufficiale: Stefano Nicolini di Brescia

Ammoniti: Odogwu (FCS), Curto (FCS), Daffara (VVR), Gatto (FCS)