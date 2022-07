Virtus, definito il programma delle amichevoli estive

La Virtus Verona, tramite i propri canali social, ha comunicato la serie di gare amichevoli estive in programma nella prima parte di preparazione alla nuova stagione.

Il 16 luglio i rossoblù raggiungeranno la località di Primiero (sede del ritiro) per sfidare alle 17 a Mezzano l'Hellas Verona del nuovo mister Gabriele Cioffi. La settimana successiva i ragazzi di Gigi Fresco saranno invece ospiti della SPAL, formazione miltante in Serie B e che nel proprio ritiro di Mezzana di Val di Sole accoglierà la Virtus per un'amichevole che si disputerà mercoledì 20 luglio alle 17.30. I rossoblù dovranno poi attendere fino alle 18.30 del 30 luglio: durante questa giornata, infatti, Danti e compagni si sposteranno allo stadio Zugni Tauro di Feltre per far visita al Dolomiti Bellunesi, compagine partecipante al campionato di Serie D. L'ultimo appuntamento annunciato prima dell'avvio delle gare ufficiali avverrà invece il 3 agosto a Lavarone, sede del ritiro del Cittadella. Contro i padovani fischio d'inizio alle 17, per poi fare ritorno a Primiero per continuare la preparazione estiva.

Ecco il riepilogo di avversarie, date, orari e luogo dei quattro test match:

Hellas Verona - sabato 16 luglio, ore 17 a Mezzano di Primiero (TN)

Spal - mercoledì 20 luglio, ore 17.30 a Mezzana Val di Sole (TN)

Dolomiti Bellunesi - sabato 30 luglio, ore 18 allo Stadio Zugni Tauro di Feltre (BL)

Cittadella - mercoledì 3 agosto, ore 17 a Lavarone (TN)

Mancano solo pochi giorni al primo atto ufficiale della nuova stagione rossoblù: la presentazione della Virtus Verona edizione 2022/23, con la presenza di Gigi Fresco, giocatori, tecnici, dirigenti e staff, è infatti in programma giovedì prossimo, 14 luglio, alle 17.30, come da tradizione nella splendida cornice dello Sporting Hotel San Felice.