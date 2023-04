La Virtus chiude nel migliore dei modi: il poker alla Juventus Next Gen fa partire la festa playoff

È una Virtus formato playoff, è la Virtus migliore di sempre.

Questo quanto ha sancito l'ultima giornata di campionato, nel girone A di Serie C, che ha visto i rossoblù piegare in rimonta la Juve Next Gen e aggiudicarsi così un sesto posto di prestigio, incanalato grazie a una serie di risultati mai ottenuti in precedenza.

Al Gavagnin-Nocini è un vero show quello degli uomini di Fresco, sotto in avvio per la rete di Cudrig, capaci di ribaltarla con grande forza grazie al poker siglato tra primo e secondo tempo da Fabbro, Danti (su rigore), Kristoffersen e Daffara. Un tabellino, quello di 4 a 1, che ha fatto esplodere la festa in Borgo Venezia: la compagine veronese è salita infatti a 58 punti, conquistando l'accesso ai playoff con il privilegio di giocare in casa la gara secca prevista col Novara, sfida valida per il primo turno degli spareggi promozione.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

VIRTUS VERONA - JUVENTUS NEXT GEN 4-1 (1-1)

Marcatori: 12' pt Cudrig (J), 43' pt Fabbro (V), 4' st rig. Danti (V), 40' st Kristoffersen (V), 46' st Daffara M. (V)

Virtus Verona: Ovidius, Mazzolo (16' st Ruggero), Cella, Tronchin, Daffara M., Danti (38' st Talarico), Manfrin (1' st Munaretti), Lonardi, Gomez (16' st Kristoffersen), Cellai (26' st Santi), Fabbro. A disposizione: Giacomel, Freddi, Nalini, Begheldo, Zarpellon, Olivieri, Priore. Allenatore: Luigi Fresco

Juventus Next Gen: Daffara G., Savona, Riccio (19' st Besaggio), Sekulov (1' st Yildiz), Compagnon (10' st Cerri), Cudrig, Poli, Barrenechea, Sersanti, Pecorino (19' st Da Graca), Huijsen. A disposizione: Raina, Muharemovic, Cotter, Lipari, Ntenda, Palumbo, Turicchia, Peeters. Allenatore: Massimo Brambilla

Arbitro: Antonio Di Reda di Molfetta

Ammoniti: 27' pt Poli (J), 33' pt Daffara M. (V), 38' pt Riccio (J), 3' st Huijsen (J), 27' st Besaggio (J)