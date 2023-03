La Virtus viaggia forte sui binari dei play-off: il sigillo di Casarotto piega il Trento

Decimo risultato utile consecutivo per la Virtus, che batte anche il Trento e prosegue, così, un momento davvero magico.

La terza vittoria di fila e i 48 punti accumulati sin qui, di cui 41 nelle ultime 20 gare, sono numeri che certificano la grande risalita dei rossoblù, ora sesti in solitaria in classifica. Al triplice fischio, dopo il successo maturato contro i gialloblù, al Gavagnin-Nocini gli uomini di Fresco danzano sotto una pioggia leggera, consapevoli che adesso i play-off sono un obiettivo a cui poter veramente ambire. Il match winner è Casarotto: suo il gol partita che, al 32' della ripresa, regala i tre punti ai veronesi. Un sinistro secco, da fermo, con la difesa in uscita da un calcio d'angolo. Ora, sempre in casa, la Virtus domenica cercherà di proseguire la sua marcia: ospite sarà la Pergolettese.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

VIRTUS VERONA - TRENTO 1-0 (0-0)

Rete: 32' st Casarotto (V)



VIRTUS VERONA (3-4-1-2): Sheikh, Faedo, Ruggero, Talarico, Daffara, Tronchin (30' st Mazzolo), Lonardi, Manfrin (40' st Munaretti), Danti (30' st Vesentini), Gomez (15' st Fabbro), Casarotto (40' st Priore)

A disposizione: Freddi, Siaulys, Amadio, Cellai, Nalini, Santi, Turra

All: Fresco Luigi



TRENTO (4-3-1-2): Desplanches, Galazzini (34' st Sipoš), Ferri, Trainotti, Fabbri, Sangalli (24' st Garofalo), Suciu, Di Cosmo, Attys (24' st Ballarini), Petrovi?, Carletti (16' st Pasquato)

A disposizione: Marchegiani, Tommasi, Ruffato, Semprini, Simonti, Vitturini

All: Tedino Bruno



NOTE. Ammoniti: Tronchin (V), Casarotto (V), Mazzolo (V), Galazzini (T), Ferri (T), Pasquato (T). Espulsi: Sipoš (T)