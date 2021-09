Virtus Verona, un pari prezioso con la Pro Vercelli. Ma il bottino pieno non arriva ancora

La Virtus Verona manca ancora l'appuntamento con la prima vittoria.

La grande tenacia mostrata da parte dei rossoblù, reduci da tre pari di fila, non viene ripagata come meriterebbe di esserlo. Anche contro la Pro Vercelli la squadra di Fresco non riesce ad andare oltre il pareggio, pur fornendo forse il miglior calcio di questo inizio di stagione. Si tratta di un buon punto, nonostante tutto, contro una rivale forte e gloriosa. Ma il tecnico allenatore rossoblù non si accontenta, vuole di più e ne esce rammaricato per l'ennesima occasione che lui vede come mancata. E quel bottino pieno che non arriva, nel frattempo, sta diventando un tarlo sempre più insistente che non gli dà tregua.

Quanto alla cronaca, la Virtus spinge fin da subito con decisione. L'avanzata offensiva culmina con il rigore assegnato per un fallo su Pittarello, finalizzato da Danti al 14'. La Pro Vercelli reagisce prepontentemente, trovando la via del pari su calcio d'angolo. Ristabilisce i conti il colpo di testa ben indirizzato di Auriletto, arrivato in mezzo alle proteste generali per una spinta precedente su Pellacani. Tutto buono, si prosegue. I rossoblù, arrabbiati, si riaffacciano in avanti, trovando il sorpasso al 35' con Tronchin: bravo il centrocampista a farsi trovare pronto su una ribattuta al limite dell'area, piazzando con potenza e precisione il pallone alla sinistra di Tintori. Al 25' della ripresa, tuttavia, una conclusione da fuori area di Vitale spazza via le speranze di successo dei padroni di casa. La lotta per i tre punti prosegue fino alla fine, ma niente da fare per entrambe: finisce 2 a 2.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

VIRTUS VERONA-PRO VERCELLI 2-2 (2-1)



Marcatori: 14' pt Danti rig. (V), 22' pt Auriletto (P), 34' pt Tronchin (V), 25' st Vitale (P)



VIRTUS VERONA: A. Giacomel, F. Mazzolo, M. Daffara, D. Danti, F. Pittarello, M. Amadio, L. Lonardi, S. Tronchin, F. Pellacani, D. Zugaro de Matteis, L. Zarpellon

A disposizione: M. Bragantini, S. Cella, N. Danieli, R. Arma, F. Vesentini, E. Acampora, S. Sibi, L. Munaretti, M. De Rigo, E. Priore, M. Silvestri, M. Marchi

All. Fresco Luigi



PRO VERCELLI: N. Tintori, A. Masi, S. Auriletto, A. Cristini, C. Crialese, M. Vitale, S. Emmanuello, L. Rizzo, R. Iezzi, M. Della Morte, C. Bunino

A disposizione: D. Rendic, A. Carosso, M. Rolando, G. Comi, C. Silenzi, A. Sangiorgi, G. Clemente, B. Erradi, G. Bruzzaniti

All. Scienza Giuseppe