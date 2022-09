Virtus, pari alla prima: finisce 2 a 2 con il Lecco

Finisce in parità il debutto in campionato per la Virtus Verona, che impatta 2 a 2 sul Lecco nel match casalingo di inaugurazione di stagione.

Al Gavagnin Nocini le due formazioni si danno battaglia inseguendosi a vicenda nel punteggio, per poi uscire dal campo con un punto a testa. Pronti via ed è subito vantaggio ospite: Pinzauti, pescato libero in area, trafigge di testa Sibi per la rete dello 0 a 1. Al 37', tuttavia, Tronchin sfodera un rasoterra ben indirizzato nell'angolino, disegnando una traiettoria imprendibile per Stucchi: 1 a 1 e squadre a riposo. Al 6' della ripresa capitan Danti sigla da fuori area il gol del sorpasso per la compagine di Fresco, che si vede poi riacciuffare all'86' con l'efficace incornata di Eusepi che vale il 2 a 2 finale.

Di seguito il tabellino dettagliato del match:

VIRTUS VERONA-LECCO 2-2 (1-1)

Reti: 1' Pinzauti (L), 37' Tronchin (V), 51' Danti (V), 86' Eusepi (L)



Virtus Verona: Sibi, Ruggero, Faedo, Munaretti (46' Talarico), Vesentini (46' Daffara), Ruggero, Halfredsson, Tronchin (85' Turra), Amadio (80' Manfrin), Danti (70' Casarotto), Sinani. All. Fresco

Lecco: Stucchi, Lepore (67' Rossi), Celijak, Pecorini, Enrici (84’ Scapuzzi), Lakti (58' Girelli), Maldonano, Zambataro, Pinzauti (84' Longo), Magni (58' Eusepi). All. Tacchinardi

Arbitro: Burlando di Genova