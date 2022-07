Virtus, nuovo logo per celebrare la longevità del Club

Novità in casa Virtus Verona: il logo rossoblù, in occasione dell'inizio dell'annata 2022/23, si rifà il look tramite un ritocco disposto per celebrare la longevità del Club.

Nell'ambito di un restyling soft del brand, la società di Gigi Fresco, dall'anno scorso annoverata tra i sodalizi ultracentenari del calcio italiano, ha scelto di comunicare in maniera più evidente un elemento essenziale della propria storia. Per ottenere questo obiettivo è stato deciso di inserire all'interno del marchio l'anno di fondazione, ovvero "1921", che va a sostituire la parola "associazione" rispetto alla versione adottata nella metà del decennio scorso. La leggera variazione ha lo scopo di enfatizzare la longevità del sodalizio senza alterare la composizione, apprezzata fin dalla sua introduzione da tifosi e addetti ai lavori per l'equilibrio generale e i valori trasmessi, che rimane invariata per layout, grafica e colori. Il nuovo stemma comparirà su tutto il nuovo materiale tecnico ufficiale che verrà presentato prossimamente.

Un annuncio arrivato poco prima dell'inaugurazione di stagione: la presentazione della Virtus è infatti in programma alle 17.30 di domani, giovedì 14 luglio, nella cornice dello Sporting Hotel San Felice.