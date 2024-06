Virtus Verona: nominato l’allenatore della formazione Primavera

La Virtus Verona ha annunciato la nomina di Diego Zuccher come allenatore della Primavera. Nato ad Isola della Scala, classe 1984, ha intrapreso un percorso da preparatore atletico in diverse compagini, tra cui nel settore giovanile del ChievoVerona e nell’Atletico Bardolino Verona (femminile). Per cinque anni è stato responsabile della Scuola Calcio dell’Hellas Verona e, dopo aver ricoperto il ruolo di Formatore presso la AIC per gli allenatori delle Società affiliate a livello nazionale, tra il 2016 e 2019 è stato allenatore delle formazioni delle massime serie femminili del Fimauto Valpolicella e del ChievoVerona prima di approdare, nell’ultima stagione, al 3Team Brescia.

Tecnico “Uefa B” dal 2013 e “Uefa A” dal 2017, ha conseguito il master in “Coaching umanistico e PNL” e le Lauree in “Scienze e tecniche dello sport” e “Scienze delle attività motorie e sportive”.