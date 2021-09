Virtus Verona, nel recupero col Piacenza secondo pari di fila. Ancora niente vittorie per i rossoblù

Per la squadra di Gigi Fresco due punti in due partite, in attesa del primo successo stagionale. Nella ripresa Parisi sblocca il match, ma Pittarello pareggia poco dopo su rigore. Termina 1-1 al Gavagnin-Nocini