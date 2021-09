Virtus Verona, ultimi botti di mercato: ufficiali Marchi e Acampora

Annunciati gli ultimi due rinforzi per i rossoblù, sconfitti dal Südtirol alla prima di campionato di Serie C. La seconda giornata, in programma sabato al “Gavagnin-Nocini” contro il Piacenza, è stata spostata al 22 settembre

La Virtus Verona ha ufficializzato le ultime due operazioni in entrata, concretizzate proprio all'ultimo giorno di calciomercato.

La prima delle due è relativa all'attaccante Mattia Marchi, la scorsa stagione al Südtirol, squadra che ha sconfitto i rossoblù alla prima uscita in campionato. L'altro acquisto annunciato è quello di Emanuele Acampora, giovane difensore in prestito dal Bologna.

Questi i due comunicati diffusi tramite Facebook dalla società di Gigi Fresco:

«Mattia Marchi è un nuovo calciatore della Virtus Verona. L'attaccante, classe 1989 ex AC Reggiana 1919, lo scorso anno tra le fila del Sudtirol e con oltre trecento presenze nei pro, ha firmato un contratto di durata annuale con opzione per il secondo.»

«Sul gong la Virtus Verona ufficializza l'ingaggio di Emanuele Acampora, difensore classe 2001. Emanuele Acampora arriva in rossoblù con la formula del prestito dal Bologna FC 1909.»

Nel frattempo è stato presentato un altro difensore classe 2001, ovvero Stefano Cella, arrivato in prestito dalla Cremonese. «Sono molto emozionato di iniziare questa stagione in questa categoria, e sono ovviamente carichissimo per il mio primo anno tra i professionisti. Non vedo l'ora di ritagliarmi il mio spazio nelle partite che verranno. Ho capito fin dal primo momento che la Virtus è una società unica nel suo modo di essere e di fare. Mi sono già ambientato e ho trovato subito il mio posto all'interno della società, mi sto trovando benissimo con i compagni e con lo staff tecnico. Gigi Fresco è il primo che a noi giocatori non farebbe mai mancare niente. Nel breve periodo gli allenamenti saranno fondamentali per me, e allenarsi con giocatori come Danti, Arma e Pittarello, ti aiuta a crescere e a farti fare il salto di qualità».