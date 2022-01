La Virtus sbatte sui pali e finisce ko: micidiale l'uno-due della Pergolettese

Con due reti in sei minuti in apertura di secondo tempo, la Pergolettese espugna il Gavagnin Nocini e batte la Virtus Verona.

0-2 il risultato finale, al termine di una partita che ha visto i rossoblù recriminare per due pali ed una serie di interventi risolutivi del portiere ospite Galeotti. Dopo il palo centrato nel primo tempo da Danti, con seguente errore a porta spalancata di Lonardi, il match si apre solamente nella ripresa. Si registrano in apertura di seconda frazione, infatti, le due reti che decidono l'incontro. Gli ospiti sbloccano la gara con un contropiede fulminante: Morello si invola verso l'area avversaria, passando il pallone a Bariti sulla destra che poi, giunto quasi sul fondo, glielo restituisce a centro area sulla corsa per un facile tap-in. Il raddoppio arriva grazie ad un potente colpo di testa di Scardina, lesto a farsi largo nell'affollata area dei padroni di casa e superare così Giacomel. Qualche cambio per parte, poi è la Virtus a gettarsi in avanti sul finale, senza tuttavia riuscire a fare male: il secondo palo, colpito in incornata da Arma, salva la difesa gialloblù da un possibile tentativo di rimonta.

Non c'è tempo di riposare per gli uomini di Fresco: domani, martedì 1 febbraio, è in programma la trasferta al Garilli di Piacenza alle ore 18.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

VIRTUS VERONA - PERGOLETTESE 0-2 (0-0)

Reti: 6' st Morello, 12' st Scardina

VIRTUS VERONA (3-5-2): Giacomel: Pellacani Cella, Munaretti (19'st Marchi); Mazzolo (19'st Nalini), Tronchin (1'st Danieli), Metlika, Lonardi (19'st Manfrin), Amadio (30'st De Rigo), Metilka; Danti, Arma. A disp. Bragantini, Priore, Pinto, Priore, De Matteis, Faedo, Silvestri, Zarpellon. All. Fresco Luigi

PERGOLETTESE (3-5-2): Galeotti; Ferrara (42'st Nava), Lucenti (18'st Alari), Lambrughi; Bariti, Girelli (18'st Zennaro), Arini, Varas, Villa; Scardina (36'st Fonseca), Morello. A disp. Soncin, Bresciani, Vitalucci, Verzeni, Moreo, Mercado. All. Lucchini Stefano

Arbitro: sig. Mastrodomenico Leonardo della sez. di Matera

Ammoniti: Girelli, Alari, Ferrara