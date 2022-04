Virtus, con la Juve Under 23 un test d'ambizione. Fresco: «Miriamo ai play-off senza dimenticare di guardarci alle spalle»

Con il punto ottenuto nella trasferta di Mantova, la Virtus ha raggiunto i 40 punti in classifica, ma non intende ancora fermarsi.

Sempre tenendo d'occhio le inseguitrici, per la squadra rossoblù è il momento di guardare davanti per tentare di accaparrarsi un posto nella griglia della possibile promozione. Scontata la squalifica di una giornata per espressioni blasfeme, tornerà a guidare i suoi dalla panchina Gigi Fresco, che ha commentato così alla vigilia della partita casalinga in programma nel pomeriggio di oggi, sabato 2 aprile, al Gavagnin Nocini contro la Juventus Under 23 (ore 14.30):

«Siamo in corsa per un piazzamento nei play-off ma dobbiamo, prima di tutto, guardarci le spalle perché dietro nessuno intende mollare».

Alla sfida con i bianconeri non prenderanno parte Lonardi e Manfrin, assenti per squalifica.