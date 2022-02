Virtus, inizio di ritorno complicato. Fresco: «Serve vincere per tornare in carreggiata»

Mastica amaro Gigi Fresco.

Nessuno, in casa Virtus, aveva messo in preventivo un girone di ritorno così complicato. La squadra gioca, è anche bella da vedere, soffre, non concretizza ed alla fine paga dazio. Ora la classifica inizia a far paura, con la zona play-out che scotta, ma all'orizzonte si profila una settimana chiave, che potrebbe cambiare lo scenario.

« Vincendo due delle prossime tre gare rientreremmo in carreggiata » ha spiegato il presidente allenatore della società di Borgo Venezia, « dispiace trovarsi in questa situazione perchè anche a Trieste come successo nelle partite precedenti ci siamo ritrovati a commentare una partita strana, in cui a conti fatti non meritavamo la sconfitta. In questo momento paghiamo a caro prezzo ogni minima ingenuità e non siamo bravi a capitalizzare ciò che costruiamo. La componente stanchezza inizia a farsi sentire, giocare ogni tre giorni è complicato » .

Nel frattempo le difficoltà non mancano, perché nel prossimo match contro la Giana Erminio non saranno a disposizione Hallfredsson e Metlika, bloccati dal Giudice Sportivo. Centrocampo da reinventare dunque, ma Fresco non vuole dare spazio agli alibi:

« Chi andrà in campo farà bene. Abbiamo altre assenze a cui far fronte oltre quelle di Hallfredsson e Metlika. Qualcosa cambieremo, anche nel modulo? Valutiamo anche quello. In questo momento serve spirito di sacrificio. Vogliamo uscire, tutti insieme, da questa situazione » .