Virtus, in trasferta un'impresa di puro ossigeno: vittoria di carattere con la quotata Feralpisalò

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa FeralpiSalò

Impresa da grande per la Virtus.

La squadra rossoblù vince per la prima volta nella sua storia sul campo della Feralpisalò, seconda in classifica, regalandosi una boccata d'ossigeno in una lotta salvezza agguerrita.

A sbloccare il match al Turina è Danti in avvio, seguito poi dall'autogol di Panico a inizio ripresa su zampino dello stesso Danti. Finisce così 0 a 2, con la formazione di Fresco che può festeggiare un successo che vale oro, considerando l'attuale quintultimo posto a due punti dal Trento. Alle ore 18 di domani, mercoledì 1 febbraio, al Gavagnin-Nocini è atteso lo scontro diretto con la Triestina, prima della trasferta di domenica 5 al Martelli contro il Mantova di Corrent.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

FERALPISALÒ - VIRTUS VERONA 0-2 (0-1)

Reti: 4' pt Danti, 2' st autogol Panico

Feralpisalò: Pizzignacco, Bergonzi, Pilati, Bacchetti, Panico; Icardi (1’ st Pietrelli), Palazzi (1’ st Siligardi), Hergheligiu (21’ st Carraro); Voltan (36’ st Musatti), Buti? (21’ st Pittarello), Guerra (C). A disposizione: Volpe, Venturelli, Tonetto, Legati, Salines. Allenatore: Vecchi.

Virtus Verona: Sibi, Cella, Tronchin, Daffara, Danti (C) (27’ st Nalini), Ruggero, Amadio, Gomez (27’ st Casarottto), Faedo, Talarico, Fabbro (17’ st Kristoffersen). A disposizione: Giacomel, Siaulys, Mazzolo, Manfrin, Kristoffersen, Santi, Zarpelloni, Olivieri, Vesentini, Priore, Munaretti. Allenatore: Fresco.

Arbitro: Simone Guazolino della sezione di Torino

NOTE. Ammoniti: Palazzi (F), Faedo (V), Danti (V), Fabbro (V), Guerra (F), Pilati (F), Tronchin (V), Daffara (V), Cella (V). Espulsi: 2’ st Barbugian (secondo allenatore F)