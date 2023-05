Virtus, Gomez firma l'impresa col Padova: adesso tocca al Pescara

È una gioia immensa sotto il diluvio dell'Euganeo: la Virtus, grazie al timbro decisivo di Juanito Gomez, batte il Padova e raggiunge il punto più alto della propria storia.

Un destro chirugico, di prima intenzione, là dove Donnarumma (poi espulso), non può arrivare. Di fatto, una palla sporca e una delle poche buone a disposizione da trasformare in oro: ci ha pensato l'ex Hellas, con tutta l'esperienza del caso, a capitalizzarla al meglio e firmare una vera e propria impresa per la squadra di Gigi Fresco.

Il sorteggio ora ha accoppiato i rossoblù con il Pescara di Zden?k Zeman, in un doppio confronto di assoluto prestigio valido come primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. L'andata è fissata per giovedì, 18 maggio, al Gavagnin-Nocini, mentre il ritorno sarà lunedì prossimo, 22 maggio, all’Adriatico. Nel Pescara, oltretutto, gioca anche l'ex Filippo Pellacani, difensore ceduto dalla società veronese proprio la scorsa estate.

Continua così il sogno della super Virtus.