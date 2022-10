Virtus, niente da fare: al Gavagnin passa la Pro Vercelli

Niente da fare per la Virtus, che cade al Gavagnin-Nocini contro la Pro Vercelli in occasione del turno infrasettimanale di campionato.

Gli uomini di Fresco rimangono così ancora a secco di vittorie, oltre che in questa circostanza di punti, bloccati a quota 5 in classifica dopo nove giornate disputate. Nel match casalingo giocato nella serata di mercoledì, 19 ottobre, nel primo tempo i rossoblù subiscono la doppietta di Comi nel giro di due minuti, per poi capitolare a inizio ripresa con il colpo del ko rifilato da Vergara che fissa il tabellino sullo 0 a 3 finale.

La squadra veronese per l'occasione è scesa in campo per la prima volta con la nuova terza maglia. Innovativa quanto originale, si tratta di una divisa verde, denominata "Third" e realizzata da Errea Sport. Per la prima volta nella sua storia centenaria, la società scaligera ha nel verde il colore dominante, con un layout caratterizzato da richiami rossoblù che garantiscono il legame con la tradizione. Nell'uniforme compare una serie di sottili verticali tono su tono, che conferiscono dinamismo e uno splendido colpo d'occhio. Disposte lateralmente sulla maglia, nel corpo sotto le maniche, due strisce - rossa a destra e blu a sinistra – sono rappresentative dei colori sociali che compaiono anche sui bordi delle maniche e dei pantaloncini, sempre rigorosamente verdi. Come nelle altre due divise, anche in questa versione del kit sul retro del colletto compare il numero "1921", a celebrare l’anno di fondazione del Club.

Per la Virtus appuntamento ora a domenica, 23 ottobre, a Busto Arsizio con la Pro Patria.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

VIRTUS VERONA - PRO VERCELLI 0-3 (0-2)

Marcatori: 36’ Comi; 38’ Comi; 2’st Vergara

Virtus Verona: Siaulys, Cella (38’st Santi), Daffara, Sinani (19’st Fabbro), Danti (19’st Gomez), Manfrin (27’st Zarpellon), Ruggero, Lonardi, Halfredsson (27’st Begheldo), Talarico, Casarotto.

A disp: Giacomel, Sheikh, Mazzolo, Nalini, Amadio, Cellai, Turra, Priore, Munaretti. All: Fresco

Pro Vercelli: Rizzo, Cristini, Perrotta, Corradini, Comi (33’st Masi), Iotti (27st Saco), Calvano (41’st Mustacchio), Iezzi, Vergara, Anastasio (41’st Macchioni), Arrighini (27’st Della Morte).

A disp: Valentini, Rigon, Gentile, Gatto, Gheza, Louati, Renault, Silvestro, Guindo. All: Paci

Arbitro: Sig. Rispoli della sezione di Locri

Ammoniti: Iotti (P), Cella (V), Lonardi (V), Cristini (P), Saco (P), Beghello (V), Rizzo (P)

Espulso: Cristini (P) al 31’st per doppia ammonizione