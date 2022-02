Virtus, serve sbloccarsi. Fresco: «Con il Südtirol altro test durissimo. Abbiamo le carte in regola per riprendere il cammino»

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa Virtus Verona

C'è bisogno di sbloccarsi per la Virtus Verona, in un momento di difficoltà dato da tre sconfitte di fila.

Dopo il pareggio nel derby col Legnago, infatti, la formazione di Borgo Venezia ha perso consecutivamente le gare contro Pergolettese, Piacenza e Pro Vercelli. Ora, per la squadra rossoblù, si profila una sfida impegnativa nel recupero contro la capolista Südtirol. Il match al Gavagnin Nocini è in programma per il pomeriggio di oggi, 9 febbraio, alle ore 14.30.

Così il presidente e allenatore Gigi Fresco alla vigilia del big match:

«Il calendario ci impone un altro test durissimo. Dobbiamo sbloccarci, un po' anche mentalmente. Abbiamo tutte le carte in regola per riprendere il cammino e se pensiamo alla partita di Vercelli c'è da essere tanto rammaricati».