Virtus, Fresco fiuta il bis: «Bravi a Seregno, vittoria meritata. Fiorenzuola? In palio altri tre punti per un deciso passo in avanti»

La Virtus non ha nemmeno il tempo di godersi la prima vittoria, perché è già tempo di affrontare un'altra importante partita.

L'appuntamento è fissato per domenica, 24 ottobre (ore 17.30), al Gavagnin-Nocini contro il Fiorenzuola, compagine neopromossa reduce da un successo casalingo contro la Pergolettese. Come riportato sul sito ufficiale del Club, per i rossoblù rappresenta una ghiotta occasione per fare provare a fare il bis. La pensa così il presidente allenatore Luigi Fresco:

«A Seregno siamo stati bravi a vincere nonostante le difficoltà. È stata una vittoria meritata: abbiamo sfruttato le occasioni create, potevamo arrotondare ulteriormente il risultato ma va bene così. Qualcosa va ancora registrato ma la medicina migliore in questi casi è la vittoria. Con fiducia ed autostima ci prepariamo ad una nuova sfida, se dovessimo vincere compieremmo un deciso passo in avanti in classifica. È questo il nostro obiettivo in questo momento, risalire la china».

«Esperienza e qualità in campo? Il mix è giusto, domenica sono subentrati Nalini e Danti che hanno spaccato la partita ma ricordo che abbiamo giocato 90' con una difesa di under, classe 2000, 2001 ed anche 2002 (Munaretti). Modulo 5-3-2? In questo momento offre maggiori garanzie, vedremo se e come riproporlo. Formazione? Gioca chi sta bene, a Seregno è stata dura da portare fino in fondo ma i cambi sono importanti. Tornano arruolabili Pellacani e Amadio, vedremo se potranno darci una mano. Con loro possiamo dire di essere al gran completo, anche se saranno assenti i giovani Silvestri e Paloka, fermati dall'influenza, e Priore, che prosegue il recupero dopo un infortunio muscolare. Mi aspetto tanto da chi entra a gara in corso».