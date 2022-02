Virtus, ora la vittoria. Fresco: «Il pari col Südtirol fondamentale per il morale. Con la Pro Patria in palio punti pesanti»

Assimilato velocemente, ma con tanta soddisfazione, il pari nel recupero infrasettimanale contro la capolista Südtirol, per la Virtus Verona è arrivato il momento di provare a riassaporare il gusto della vittoria che manca ormai da due mesi.

Contro la Pro Patria sarà uno scontro cruciale per la classifica. Lo sa bene il presidente allenatore rossoblù Gigi Fresco, che alla vigilia del match annuncia:

«Il pareggio di mercoledì ci ha restituito la giusta convinzione. È stato fondamentale soprattutto per il morale, un po' giù dopo le ultime prestazioni in cui, pur non facendo benissimo, non meritavamo comunque la sconfitta. Contro la Pro Patria ci saranno in palio punti pesanti, l'obiettivo è allontanarci il prima possibile dalle sabbie mobili di una classifica cortissima. Da qui a fine febbraio giocheremo, oltre alla Pro Patria, altre tre gare (consecutive) interne. Sarà questo un momento chiave della stagione. Dobbiamo accelerare.

Formazione? I rientri di Daffara ed Hallfredsson sono stati una manna dal cielo, adesso aspettiamo Danti. Nalini torna a disposizione, qualche dubbio dopo la partita di mercoledì ce l'abbiamo su Manfrin e Amadio, che potrebbero rimanere a riposo in vista del turno infrasettimanale. Contro il Südtirol abbiamo un po' gestito anche la situazione diffidati».

Fischio d'inizio in programma alle ore 14.30 di domani, domenica 13 febbraio, allo stadio Gavagnin Nocini.