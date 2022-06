Virtus, per Fresco un anno e mezzo di inibizione come presidente e diecimila euro di multa

Diciotto mesi di inibizione come presidente e diecimila euro di ammenda: questa la sanzione disciplinare imposta dal Tribunale Federale Nazionale nei confronti di Gigi Fresco, patron e allenatore della Virtus Verona.

Una decisione che è stata presa a seguito di una violazione del regolamento, dettata dall'utilizzo illegittimo di fondi predisposti dalla Prefettura di Verona per l'attività di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo.

I soldi sarebbero stati usufruiti per l'attività sportiva del Club, con conseguente immissione di somme provenienti da illeciti all'interno del sistema economico federale. Le ingenti risorse, ricevute grazie all'aggiudicazione dei bandi, risulterebbero poi essere state utilizzate per effettuare pagamenti a favore di società sportive collegate ed essere state, in parte, trasferite alla società stessa per il pagamento di emolumenti, sotto forma di rimborsi, ad alcuni calciatori in contanti anziché con bonifico bancario.