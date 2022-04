La Virtus espugna Padova e festeggia la salvezza: quinta stagione in C per i rossoblù

Da una parte un Legnago che piange la retrocessione, dall'altra una Virtus Verona che compie l'impresa della matematica salvezza.

I rossoblù conquistano una vittoria di prestigio allo stadio Euganeo, battendo il Padova (che si dovrà giocare la promozione ai play-off) e centrando l'obiettivo all'ultima curva. Con 45 punti in 38 partite, la squadra di Borgo Venezia si aggiudica così la garanzia di disputare la quinta stagione consecutiva in Serie C. Una prova fantastica degli uomini di Fresco, che con i blasonati biancoscudati vanno sotto al 14' della ripresa, quando Terrani trafigge Sibi da pochi passi. Tempo due minuti e, su calcio d'angolo di Hallfredsson, Pellacani trova la deviazione vincente per il pareggio provvisorio. Il clima diventa rovente sul finale, con gli ultimi assalti tentati dagli ospiti. Ad inizio recupero arriva il varco giusto: ancora Hallfredsson fornisce l'assist a Manfrin, che col sinistro disegna una parabola che si infila dritta all'incrocio. Al triplice fischio, è apoteosi Virtus: missione compiuta.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

PADOVA-VIRTUS VERONA 1-2 (0-0)

Marcatori: 14' st G. Terrani (P), 16' st F. Pellacani (V), 46' st G. Manfrin (V)

Padova: A. Donnarumma, C. Pelagatti, N. Valentini, A. Gasbarro, U. Germano, J. Dezi, P. Ronaldo, A. Bifulco, G. Terrani, C. Chiricò, F. Ceravolo. A disposizione: G. Vannucchi, A. Gherardi, S. Monaco, J. Gasparini, S. Della Latta, J. Bacci, A. Settembrini, N. Kirwan, C. Santini, E. Jelenic, K. Cissè, R. Ejesi. All: Oddo Massimo.

Virtus Verona: S. Sheikh, F. Mazzolo, S. Cella, F. Pellacani, E. Hallfredsson, A. Nalini, L. Lonardi, M. Daffara, G. Manfrin, D. Danti, M. Amadio. A disposizione: A. Giacomel, A. Bianchini, L. Munaretti, D. Zugaro de Matteis, N. Danieli, M. De Rigo, F. Vesentini, S. Tronchin, G. Zigoni, R. Arma, E. Priore, M. Marchi. All: Fresco Luigi.

Arbitro: Michele Di Cairano di Ariano Irpino

NOTE. Ammoniti: Terrani, Daffara, Mazzolo, Nalini, Germano.