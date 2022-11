Virtus, ancora niente vittorie: derby al Vicenza

Il Vicenza torna alla vittoria, mentre la Virtus rimane ancora a secco: al Gavagnin-Nocini i biancorossi del nuovo tecnico Francesco Modesto si aggiudicano il derby, superando di misura i rossoblù di Gigi Fresco, che rimangono così ultimi in classifica.

Gli ospiti passano in vantaggio già al 7' sulla punizione velenosa di Ronaldo, che s'infila nell'angolino sorprendendo Syaulis. I padroni di casa reagiscono subito e pareggiano al 12' con Danti, aiutato da una deviazione decisiva utile a battere Confente. In apertura di ripresa è bravo lo stesso Confente a chiudere su Amadio, poi il Vicenza torna avanti: ci pensa Ierardi su angolo di Ronaldo a infilare Syaulis, reattivo poco prima su Jimenez. La Virtus a questo punto si sbilancia in attacco, ed ecco che allora si aprono spazi per i contropiedi dei giocatori biancorossi, che tuttavia non concretizzano. Nessun altro squillo, e quindi tabellino fissato sull'1 a 2 in favore della formazione di Modesto: il grande cuore della Virtus non basta, al Gavagnin-Nocini vince il Vicenza.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

VIRTUS VERONA - LR VICENZA 1-2 (1-1)

Marcatori: 7’ pt Ronaldo (VIC), 11’ pt Danti (VIR), 11’ st Ierardi (VIC)

Virtus Verona (3-4-1-2): Siaulys; Faedo, Cella, Ruggero (65′ Sinani); Daffara, Tronchin (65′ Halfredsson), Lonardi, Talarico (77′ Casarotto), Amadio (77′ Gomez); Fabbro (82′ Mazzolo), Danti. All.: Luigi Fresco

LR Vicenza (3-4-2-1): Confente; Ierardi, Pasini, Sandon; Dalmonte (85′ Begic), Cavion, Ronaldo (85′ Cataldi), Greco; Jimenez (85′ Rolfini), Giacomelli (61′ Valietti); Ferrari. All.: Francesco Modesto.

Arbitro: Eugenio Scarpa di Collegno

Note: ammoniti Ierardi, Danti, Greco, Sandon, Fabbro, Jimenez, Sinani.