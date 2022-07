Virtus, si riparte con la nuova stagione: definite le date di raduno, presentazione e ritiro

Dopo un'annata intensa in Serie C, coronata dall'impresa salvezza all'ultima giornata, per la Virtus Verona è arrivato già il momento di ripartire.

La società scaligera, tramite i propri canali, ha infatti comunicato le date della ripresa dell'attività. Mercoledì 13 luglio, a Verona, prenderà il via la nuova stagione della Prima Squadra, con raduno, visite mediche di rito e primo allenamento conviviale al Centro Sportivo Mazzola. Giovedì 14 luglio, alle 17.30, è prevista invece la presentazione ufficiale con Gigi Fresco, giocatori e staff che, come da tradizione, incontreranno stampa e sponsor all'Hotel Sporting San Felice, situato sulle colline di Illasi. Fino a lunedì 25 luglio i rossoblù proseguiranno la prima fase di preparazione a Verona con le sedute di allenamento e test atletici.

Da martedì 26 luglio a sabato 6 agosto, rosa e staff virtussino si trasferiranno nella quiete montana di Mezzano di Primiero in Trentino per svolgere la seconda parte della preparazione. Infine, l'ultima parte del precampionato sarà prevista in sede presso il Centro Sportivo Mazzola di Verona, in vista dell'inizio ufficiale della stagione domenica 21 agosto (primo turno di Coppa Italia di Serie C, avversaria da definire) e l'avvio del campionato, in calendario la domenica successiva 28 agosto.

A breve verrà reso noto il calendario delle amichevoli di luglio e agosto.