Virtus, tanti esordienti in Coppa Italia contro il Vicenza: indicazioni positive nonostante la sconfitta

La Virtus esce sconfitta dallo stadio 'Menti', battuta 2 a 1 dai padroni di casa del Vicenza in occasione del primo turno di Coppa Italia.

A decidere la sfida tra le seconde linee i gol di Padella al 43' del primo tempo, dopo la traversa su punizione colpita da Giacomelli, e del diciassettenne Alessio al 3' della ripresa con un tap-in sul diagonale dello stesso Giacomelli respinto dal palo. Di Begheldo, invece, la rete rossoblù a venti minuti dalla fine dopo un'insistita manovra collettiva.

È durata appena 22 minuti invece la partita di Tronchin, uno dei tanti ex della sfida, uscito dal campo in barella per un duro colpo subito a un fianco in uno scontro con Desplanches. Il giocatore, sempre cosciente, è stato subito trasportato all'ospedale per degli accertamenti.

Tante comunque le buone indicazioni per il presidente allenatore Gigi Fresco, già con la testa allo scontro diretto di domenica, 9 ottobre, al Gavagnin-Nocini contro il Mantova.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

LR VICENZA - VIRTUS VERONA 2-1

Marcatori: 43′ Padella (LRV), 48′ Alessio (LRV), 69′ Begheldo (VV)

LR Vicenza (3-5-2): Desplanches; Corradi, Padella (dal 58′ Cappelletti), Sandon; Oviszach (dal 78′ Valietti), Jimenez, Cataldi (dal 68′ Greco), Scarsella, Begic; Busatto (dal 46′ Alessio), Giacomelli (dal 58′ Rolfini). All. Baldini. A disposizione: Brzan, Grandi, Zonta, Dalmonte, Ronaldo, Ferrari, Stoppa, Vescovi, Cavion, Tonin.

Virtus Verona (3-5-1-1): Siaulys; Munaretti, Faedo, Cellai; Vesentini (dal 77′ Hallfredsson), Santi (dal 64′ Casarotto), Turra (dal 64′ Lonardi), Tronchin (dal 22′ Priore), Mazzolo; Begheldo, Gomez (dal 64′ Danti). All. Fresco. A disposizione: Sibi, Freddi, Cella, Daffara, Nalini, Sinani, Manfrin, Ruggero, Olivieri, Talarico.

Arbitro: Gabriele Restaldo di Ivrea (Piazzini-Sicurello)

Ammoniti: Corradi (LRV), Cataldi (LRV), Mazzolo (VV)