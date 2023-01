Virtus, altro colpo da Serie A: Kristoffersen è ufficialmente un nuovo giocatore rossoblù

La Virtus Verona pesca ancora una volta in Serie A, rinforzando la propria rosa con l'approdo dell'attaccante Julian Kristoffersen.

Il 25enne centravanti norvegese arriva infatti alla corte di Gigi Fresco in prestito dalla Salernitana, e sarà già a disposizione nel match previsto quest'oggi, sabato 21 gennaio, al Gavagnin-Nocini contro il Nogara.

Questo il comunicato ufficiale rilasciato dalla società rossoblù:

«La Virtus Verona comunica di aver raggiunto l’accordo con la Salernitana per trasferimento a titolo temporaneo di Julian Kristoffersen, con contratto fino al 30 giugno 2023.

Alto 198 centimetri, Julian è un attaccante contraddistinto da un grande fisico e dall’abilità nel gioco aereo. Nato a Horten, in Norvegia, il 10 maggio 1997, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio con la maglia della formazione della sua città natale, l'Ørn-Horten. L’ottimo rendimento ha suscitato l’interesse del FK Copenaghen, club di spicco del campionato danese, che nel 2013 lo ha ingaggiato. Il suo percorso di crescita, nobilitato da una serie di presenze nelle nazionali giovanili norvegesi, è proseguito con il debutto nella Superligaen.

Nell'estate del 2017 è passato al sodalizio svedese del Djurgården di Stoccolma per poi, nel biennio successivo, rientrare in Danimarca per militare nelle fila dell’Hobro. Nel marzo 2020 si è trasferito in Corea del Sud, indossando i colori dei Jeonnam Dragons. Dopo la rescissione col club asiatico, nel 2021 il giocatore è arrivato in Italia firmando per la Salernitana. Con il club campano è sceso in campo complessivamente in nove occasioni, tra cui due volte in Serie A, entrambe contro la Roma, l’ultima nella prima giornata del campionato in corso, con una parentesi nella passata stagione in prestito al Cosenza, segnata da cinque presenze in B.

A Julian, che vestirà la maglia numero 19, va il benvenuto al Gavagnin-Nocini con l’augurio di ottenere grandi soddisfazioni, personali e di squadra, con la maglia della Virtus Verona!»