Virtus, cena e brindisi per chiudere la stagione

Chiusura di stagione per la Virtus Verona.

Ieri, venerdì 13 maggio, si è svolto l'ultimo allenamento stagionale con conseguente "rompete le righe" per la formazione rossoblù. Dopo la seduta, la squadra di Gigi Fresco si è ritrovata per una cena conviviale al Ranch Rocce Rosse di Ponte Florio, alla quale hanno partecipato l'intera rosa e tutto lo staff. Prima del brindisi finale, sono stati premiati Filippo Pellacani quale miglior giocatore dell'annata, Stefano Cella come miglior giovane, Domenico Danti capocannoniere della squadra e infine anche Mattia Marchi, che ha da poco annunciato il ritiro dall'attività agonistica.

L'appuntamento ora per la Virtus è fissato a luglio, quando si terrà il raduno di preparazione per incominciare al meglio la nuova stagione sportiva 2022/23, ancora una volta in Serie C dopo la salvezza acquisita all'ultima giornata di campionato.