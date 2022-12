Virtus, casa dolce casa: il tris al Renate vale la prima vittoria al Gavagnin

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa Virtus Verona

La Virtus ritrova finalmente il piacere del successo al Gavagnin Nocini, battendo il Renate e conquistando così la prima vittoria casalinga della stagione.

Si tratta di un passo importante per gli uomini di Gigi Fresco, in gol nel 3 a 0 finale con Danti, Fabbro e Gomez: con questi tre punti, infatti, i rossoblù si avvicinano alla zona che darebbe la salvezza diretta dopo essere stati a lungo sul fondo della classifica.

Più nel dettaglio, 12 sono i punti raccolti dagli scaligeri nelle ultime cinque gare, con solo Pro Sesto e Vicenza a fare meglio (13 punti). Una serie positiva che testimonia la volontà della formazione veronese di uscire dal momento complicato attraversato, a cui vanno aggiunti altri numeri a dimostrazione di questo: quarto successo nelle ultime cinque gare, quarta gara senza subire gol nelle ultime cinque giornate, oltre al quinto gol stagionale di Danti, il terzo di Juanito e la prima marcatura assoluta in rossoblù di Fabbro.

Tutto questo arricchito da una splendida cornice di pubblico, con i grandi sul campo a giocare, i piccoli in tribuna a tifare, dato che al campo a dare il loro sostegno sono stati presenti le ragazze e i ragazzi del Settore Giovanile rossoblù. Il loro incitamento a Giacomel e compagni è stato continuo e vigoroso come non mai, e alla fine della partita c'è stato un bel momento di festeggiamento condiviso.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

VIRTUS VERONA – RENATE 3-0 (2-0)

Reti: 24′ pt Danti, 42′ pt Fabbro; 31′ st Gomez

VIRTUS (4-3-1-2): Giacomel; Daffara, Faedo, Cella, Munaretti (38′ st Manfrin); Tronchin, Halfredsson (38′ st Casarotto), Lonardi; Danti (14′ st Gomez); Sinani (14′ st Nalini), Fabbro (28′ st Talarico). A disposizione: Syaulis, Sibi, Ruggero, Santi, Zarpellon, Turra, Priore. All. Fresco

RENATE (4-3-3): Drago; Anghileri, Silva (1′ st Angeli), Menna, Possenti (26′ st Rossetti); Malotti, Esposito, Marano (37′ st Squizzato); Ghezzi, Maistrello, Morachioli (1′ st Sorrentino). A disposizione: Furlanetto, Zalli, Larotonda, Simonetti. All. Dossena

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino (Ass. 1 Festa di Avellino – Ass. 2 Marchetti di Trento; IV° Uff. Zini di Udine)