Virtus Verona, caccia al primo successo in campionato. Fresco: «Dobbiamo essere più cinici. Piacenza? Avversario ostico»

Il presidente allenatore rossoblù, in vista del recupero della seconda giornata di Serie C: «Dovremo fare qualcosa in più rispetto a domenica se vogliamo vincere. Rientrerà Daffara dalla squalifica»

Archiviato il derby pareggiato 1 a 1 con il Legnago, la Virtus Verona scende in campo al Gavagnin-Nocini nel recupero della seconda giornata di Serie C. Questa sera alle ore 20.30, contro il Piacenza, i rossoblù andranno a caccia del primo successo in campionato. L'avvio nelle prime tre partite stagionali, infatti, recita due sconfitte, contro Südtirol e Renate, e un pari, ottenuto domenica 19 settembre proprio contro i biancazzurri di mister Colella.

Così ha parlato il presidente allenatore Gigi Fresco alla vigilia dell'incontro:

«Se avessimo capitalizzato la metà delle occasioni che siamo stati bravi a crearci oggi staremmo qui a commentare il momento in maniera molto diversa. Dobbiamo essere più cinici sotto porta perchè stiamo facendo bene. Anche a Meda col Renate avevamo creato tanto, domenica abbiamo fatto un ulteriore step in avanti anche sul fronte della prestazione. Siamo stati più squadra, è mancato solo il gol del 2-0 che avrebbe chiuso i conti ed invece in una situazione di palla vagante abbiamo subito l'1-1. Che partita sarà? Piacenza avversario ostico, molto fisico, a Trieste meritava la vittoria. Dovremo fare qualcosa in più rispetto a domenica se vogliamo vincere. Formazione? Rientrerà Daffara dalla squalifica ma sono soddisfatto di chi ha giocato domenica col Legnago, Cella su tutti che era all'esordio in un ruolo delicato come quello di difensore centrale. Faremo delle valutazioni dell'ultimo minuto per capire se qualcuno ha lamentato problemi o stanchezza dopo la partita di domenica sera. Le soluzioni in questo momento non mancano».