Virtus, da superare il boccone amaro Giana Erminio. Fresco: «Contro il Renate speriamo che la fortuna sia dalla nostra parte»

Squadra in casa Virtus Verona

Alla Virtus manca la vittoria per invertire la rotta.

Che sia punita dalla malasorte oppure troppo distratta sul finale di gara poco importa, la squadra rossoblù ha assolutamente bisogno di ritrovare i tre punti per risollevare classifica e morale. Lo spera profondamente Gigi Fresco, che ha commentato così alla vigilia della sfida odierna contro il Renate:

«Dopo il boccone amaro del pareggio di domenica scorsa, contro il Renate speriamo che per una volta anche la fortuna sia dalla nostra parte. È un periodo in cui manca la possibilità di preparare bene le partite. C’è pochissimo tempo a disposizione per allenarci».

Nel match di recupero della 22^ giornata in programma al Gavagnin Nocini alle ore 18 di oggi, mercoledì 23 febbraio, torneranno disponibili Metlika e Hallfredsson, mentre mancherà per squalifica Pellacani.