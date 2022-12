Virtus, la beffa arriva allo scadere: la Pro Sesto espugna il Gavagnin

Capelli ruba palla sulla trequarti sinistra, avanza fino al limite e calcia, con il pallone che si insacca nella angolino più lontano.

Questo il momento chiave dell'infrasettimanale giocato tra Virtus e Pro Sesto, con gli ospiti che si impongono allo scadere grazie al gol del loro centrocampista.

Sul campo del Gavagnin Nocini, agli sgoccioli di una partita bloccata, i rossoblù cadono così di misura dopo essersi risollevati grazie ai successi maturati contro Trento e Pergolettese. Il primo tempo inizia con il pressing intenso della Pro, spezzato a causa di un infortunio del direttore di gara poi sostituito dal quarto ufficiale. Al 24′, dopo lo stop, Gomez batte Del Frate, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Due minuti più tardi, è ancora Maurizii a bloccare il tentativo di Amadio che stava arrivando sul fondo. Al 27′ Capogna avanza centralmente dalla trequarti e prova la conclusione, ma trova la respinta di un giocatore in casacca rossoblù. Al 91', come detto, arriva la beffa per la squadra di Fresco, che finisce sotto a pochi istanti dal termine colpita a freddo da Capelli.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

VIRTUS VERONA-PRO SESTO 0-1 (0-0)

Marcatori: 91’ Capelli (PS)

VIRTUS VERONA: Giacomel; Tronchin (dall’81’ Turra), Daffara, Manfrin, Ruggero, Amadio (dall’81’Mazzolo) , Lonardi, Hallfredsson (dall’87’ Sinani), Gomez (dal 60′ Nalini), Fabbro (dal 60′ Danti), Munaretti. A disp.: Siaulys, Sibi, Olivieri, Cellai, Talarico, Priore, Casarotto. All.: Luigi Fresco

PRO SESTO: Del Frate; Giubilato, Della Giovanna, Toninelli, Maurizii (dall’81’ Radaelli); Gattoni, Corradi (dal 45′ Marchesi), Capelli; Gerbi (dall’81 Moreo), Bruschi (dall’81’ Bianco), Capogna (dal 49′ D’Amico). A disp.: Botti, Santarelli, Ferrero, Marzupio, Moretti, Boscolo Chio, Wieser. All.: Matteo Andreoletti

Arbitro: Maria Marotta della Sezione AIA di Sapri

Assistenti: Pressato della Sezione AIA di Latina – Pinna della Sezione AIA di Oristano

IV Ufficiale: Arianna Bazzo della Sezione AIA di Bolzano.

Note. Ammoniti: Della Giovanna, Marchesi, Daffara.