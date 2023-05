Virtus, il primo atto con il Pescara si chiude in parità: si deciderà tutto al ritorno

Serie C

Serie C Girone A

Termina in equilibrio il primo round playoff tra Virtus e Pescara.

Al Gavagnin-Nocini la prestigiosa sfida si chiude infatti con un pareggio, quello per 2 a 2, che rimanda il discorso qualificazione alla sfida di ritorno dell'Adriatico di lunedì, 22 maggio.

In campo le due squadre hanno ben rispecchiato l'impronta dei propri allenatori: da una parte quella propositiva e cinica di Fresco, dall'altra quella tattica e superoffensiva di Zeman. A livello concreto, questo si è tradotto in gol e tanto spettacolo.

Il match si sblocca con Dalle Monache, a segno in azione personale con un rasoterra preciso nell'angolino. A cavallo tra i due tempi la Virtus pareggia e mette la freccia: l'1 a 1 viene griffato Danti, lesto nel tap-in su tiro ribattuto di Tronchin, mentre il momentaneo 2 a 1 porta la firma del subentrato Casarotto, in rete con un mancino poderoso scagliato dentro l'area di rigore. Alla fine a riportare i conti in parità è ancora Dalle Monache, pronto a capitalizzare l'imbucata di Merola.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

VIRTUS VERONA - PESCARA 2-2 (1-1)

Reti: 28' pt Delle Monache (P), 45' pt Danti (VV); 23' st Casarotto (VV), 35' st Delle Monache (P)

VIRTUS VERONA: Giacomel; Ruggero, Cella, Faedo, Daffara (dal 44' st Munaretti); Tronchin, Lonardi (dal 1' st Halfredsson), Talarico (dal 33' st Nalini); Danti; Fabbro, Gomez (dal 19' st Casarotto). A disposizione: Sibi, Mazzolo, Cellai, Olivieri, Santi, Zarpellon, Turra, Nalini, Begheldo, Kristoffersen, Priore. All. Fresco.

PESCARA: Plizzari; Cancellotti, Brosco, Mesik, Milani; Rafia (dal 36' st Germinario), Palmiero (dal 1' st Aloi), Kraja (dal 1' st Mora); Merola, Lescano (dal 44' st Cuppone), Delle Monache (dal 36' st Kolaj). A disposizione: Sommariva, D'Aniello, Gozzi, Boben, Ingrosso, Crescenzi, Gyabuaa, Desogus, Vergani. All. Zeman.

Arbitro: Cavaliere di Paola

NOTE: espulso Tronchin (VV) al 45' st per doppia ammonizione; ammoniti Mesik (P), Plizzari (P), Fabbro (VV), Milani (P), Daffara (VV).