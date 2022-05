Virtus, dopo la salvezza stagione non ancora conclusa: fissata l'amichevole con la Reggiana

Serie C

Serie C Girone A

La Virtus Verona, festeggiata la salvezza centrata all'ultima giornata nella vittoria esterna col Padova, non ha ancora concluso la propria stagione.

I rossoblù stanno infatti proseguendo con gli allenamenti, visto che è stato organizzato un test match per sabato, 7 maggio, alle ore 15.

La formazione di Gigi Fresco, per l'occasione, sarà impegnata allo stadio "Gavagnin-Nocini" in amichevole contro la Reggiana, reduce dal secondo posto nel girone A della Serie C e attualmente impegnata nella preparazione della fase nazionale dei play-off.