Virtus ancora all'ultimo respiro: l'incornata di Faedo regala il pareggio contro il Padova

È una Virtus da zona Cesarini, ma soprattutto è una Virtus che ci crede fino in fondo.

Dopo la vittoria in rimonta di Mantova, i rossoblù conquistano un pari in extremis contro il Padova, regalandosi una grande gioia negli istanti finali e continuando così a muovere la classifica a proprio favore.

Al Gavagnin Nocini non accade nulla di significativo fino al quarto d'ora del primo tempo, quando l'arbitro assegna un calcio di rigore ai veronesi per fallo di Curcio su Casarotto. A presentarsi sul dischetto è capitan Danti, che dagli undici metri si fa però ipnotizzare da Donnarumma. Gol sbagliato, gol subito: al 41', su calcio d'angolo di Liguori, è Vasic a gonfiare la rete con un colpo di testa ben indirizzato, portando gli ospiti in vantaggio a pochi minuti dall'intervallo. Nella ripresa la partita si incattivisce, con tanti falli e molti battibecchi. Non mancano però anche le occasioni: la prima è di Liguori, il cui tiro-cross viene smanacciato da Giacomel, ma poi è la Virtus ad alzare il proprio baricentro e a creare due pericoli con Gomez, uno dei quali costringe Valentini al salvataggio quasi sulla linea di porta. Il colpo del pareggio arriva in pieno recupero: sul corner disegnato da Casarotto, Faedo salta più in alto di tutti e beffa Donnarumma. Finisce dunque 1 a 1, con la squadra di Fresco che guadagna un altro punto prezioso per allontanarsi ulteriormente dalla zona calda del tabellone.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

VIRTUS VERONA - PADOVA 1-1 (0-1)

Reti: 41' pt Vasic (P), 47' st Faedo (V)

Virtus Verona (3-5-2): Giacomel, Cella, Faedo, Ruggero (36' st Mazzolo); Vesentini (19' st Talarico), Lonardi, Tronchin (19' st Zarpellon), Manfrin (36' st Fabbro), Danti (13' st Gomez); Kristoffersen, Casarotto. A disposizione: Syaulis, Freddi, Santi, Turra, Priore, Munaretti. Allenatore: Fresco Luigi



Padova (4-3-3): Donnarumma; Delli Carri, Belli, Valentini, Curcio (8' st Crivello); Dezi, Vasic, Jelenic (25' st Franchini); Russini (1' st Cannavò), Liguori (37' st De Marchi), Bortolussi (37' st Matei Ilie). A disposizione: Zanellati, Mangiaracina, Piovanello, Ceravolo, Radrezza, Gagliano, Cretella, Zanchi. Allenatore: Torrente Vincenzo



Arbitro: Fabio Rosario Luongo di Napoli

Assistenti: Mario Pinna di Oristano e Antonino Junior Palla di Catania

IV Ufficiale: Sergio Palmieri di Conegliano



Note: ammoniti Danti, Lonardi, Fabbro (V), Delli Carri, Dezi, Vasic, Belli (P)