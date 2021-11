Virtus, troppe occasioni sprecate: il cinico Trento capitalizza l'unica chance e sbanca il Gavagnin

Serie C

Dopo la bufera abbattutasi in settimana sulla Virtus Verona, i rossoblù escono sconfitti nella sfida casalinga contro il Trento.

Al Gavagnin-Nocini, nel match valido per la 13^ giornata di andata del campionato di Serie C (girone A), la formazione ospite di mister Parlato si impone con un'unica rete. Il marcatore è Gabriel Nunes Da Cunha, l'azione chiave al 28' del primo tempo: sugli sviluppi di un calcio di punizione, il centrocampista brasiliano lascia partire un sinistro potente che si infila alle spalle di Sibi. Nonostante la superiorità sul piano del palleggio e la costruzione di diverse occasioni da gol, la squadra di Fresco non riesce a finalizzare nulla e finisce ko di misura sul proprio campo.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

VIRTUS VERONA - TRENTO 0-1 (0-1)

Rete: 28’pt Nunes (T)

VIRTUS VERONA (3-5-2): Sibi; Pellacani, Cella (25’st Silvestri), Faedo (25’st Zugaro); Daffara, Lonardi, Hallfredsson (25’st Nalini), Metlika (30’st Zarpellon), Amadio; Arma (1’st Danti), Pittarello. A disposizione: Giacomel, Mazzolo, Danieli, Vesentini, Tronchin, Pinto, Marchi. Allenatore: Luigi Fresco.

TRENTO (3-5-2): Chiesa; Dionisi, Trainotti, Carini; Galazzini (40’st Seno), Izzillo (36’st Ruffo Luci), Nunes (30’st Scorza), Caporali, Simonti; Barbuti, Pasquato (40’st Ferrara). A disposizione: Cazzaro, Oddi, Belcastro, Chinellato, Raggio, Osuji, Vianni, Pattarello. Allenatore: Carmine Parlato.

Arbitro: Taricone di Perugia (Assistenti: Colaianni di Bari e Cataneo di Foggia. IV Ufficiale: D’Ambrosio Giordano di Collegno)