Virtus, trasferta impegnativa sul campo della Feralpisalò. Fresco: «Col Trento buttati via punti, serve capitalizzare le occasioni»

Sconfitta contro il Trento già alle spalle per la Virtus Verona, ora in ottica Feralpisalò.

Trasferta difficile per i rossoblù, su un campo notoriamente ostico, contro la seconda forza del campionato del girone A di Serie C.

Così il presidente allenatore Luigi Fresco prima della partenza:

«È stato davvero un peccato buttare punti contro il Trento. Un risultato diverso, ampiamente meritato per quanto fatto sul campo, ci avrebbe permesso di avvicinarci al match di Salò con un altro spirito. Il campionato di Serie C è questo, ormai lo conosciamo bene. Serve più cattiveria per fare nostre le partite. Che partita sarà quella di domani a Salò? L'avversario non ha bisogno di presentazioni. È forte e la classifica parla chiaro. Dobbiamo pensare a noi. Dovremo fare sicuramente meglio rispetto a domenica scorsa. Bisogna capitalizzare le occasioni altrimenti poi rischiamo di perdere, come successo, con l'unico tiro in porta subito. Non possiamo permetterci ulteriori passi falsi, il minimo errore lo paghiamo a caro prezzo. Formazione? Avremo qualche defezione. Zarpellon si è fermato in settimana per una distorsione alla caviglia. Anche Nalini non è al meglio per i postumi di una botta al costato subita a Lecco. Restano fuori Munaretti, De Rigo e Acampora. Non ci sarà neanche Sibi che è stato convocato dalla nazionale del Gambia. Abbiamo qualche dubbio che ci porteremo fino all'immediata vigilia. Uno riguarda l'attacco, anzi più di uno».