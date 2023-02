Virtus, la sfida salvezza contro la Triestina finisce senza reti

Termina senza squilli e senza emozioni la sfida tra Virtus e Triestina.

Sul campo del Gavagnin-Nocini, in occasione del match infrasettimanale valido per la 25^ giornata del girone A di Serie C, l'incontro epiloga con il risultato di 0 a 0, consentendo alla formazione ospite di mister Gentilini di ottenere il primo punto in trasferta dopo otto sconfitte esterne consecutive. I rossoblù di Fresco, d'altra parte, stanno invece continuando a cercare di uscire dalla zona retrocessione, ma non sono riusciti a trovare la via del gol.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

VIRTUS VERONA-TRIESTINA 0-0

VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Sibi, Cella, Tronchin (36' st Zarpellon), Daffara, Danti (12' st Nalini), Ruggero, Amadio (1' st Lonardi), Kristoffersen, Gomez (12' st Fabbro), Faedo, Talarico. All. Fresco.

TRIESTINA (4-3-3): Matosevic, Gori, Adorante (1' st Mbakogu), Germano (26' st Ghislandi), Tavernelli (37' st Minesso), Paganini, Masi, Celeghin, Rocchetti, Piacentini, Felic. All. Gentilini.