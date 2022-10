La Virtus affonda con la Pro Patria: l'espulsione di Nalini e il gol di Stanzani inguaiano i rossoblù

Continua la striscia negativa della Virtus, che cade anche a Busto Arsizio e incassa un'altra sconfitta in questo complicato inizio di stagione.

A decidere la partita con la Pro Patria un gol di Stanzani, ma soprattutto l'espulsione di Nalini per fallo a palla lontana: al 28' l'attaccante rossoblù colpisce al volto Boffelli, guadagnandosi il cartellino rosso e lasciando i compagni in inferiorità numerica per oltre un'ora. Al 42′ arriva l'inevitabile vantaggio locale proprio con Stanzani, che di testa finalizza al meglio un'azione iniziata da Bertoni e proseguita dal cross di Vezzoni. Nella ripresa la partita è condizionata dall'uomo in più per i padroni di casa, ma da segnalare c'è davvero poco, se non l'espulsione di Sportelli al 31'. La Virtus si getta in avanti sul finale, ma non riesce a trovare la via del pareggio. E così la squadra di Fresco rimane penultima in classifica e tallonata dal fanalino di coda Piacenza.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

PRO PATRIA 1919 - VIRTUS VERONA 1-0 (1-0)

Marcatori: 42′ pt Stanzani (PPA)

Pro Patria (3-5-2): Del Favero; Sportelli, Lombardoni (9′ st Saporetti), Boffelli; Vezzoni (21′ st Perotti), Nicco, Bertoni, Ferri (25′ pt Gavioli (21′ st Piran), Ndrecka; Stanzani, Piu (21′ st Chakir). A disposizione: Mangano, Vaghi, Citterio, Castelli. All. Vargas.

Virtus Verona (3-4-1-2): Siaulys; Faedo, Cella (1′ st Zarpellon), Ruggero; Daffara (32′ st Casarotto), Lonardi, Hallfredsson (20′ st Manfrin), Talarico (20′ st Amadio); Danti; Fabbro (38′ st Gomez), Nalini. A disposizione: Giacomel, Sibi, Mazzolo, Tronchin, Begheldo, Sinani, Santi, Turra, Priore, Munaretti. All. Fresco.

Arbitro: Mauro Gangi di Enna

Ammoniti: Lombardoni, Vezzoni, Nicco, Bertoni, Boffelli, Chakir (PPA); Danti, Daffara (VVE)

Espulsi: Nalini (VVE) al 28′ pt per fallo lontano da azione di gioco; Sportelli (PPA) per fallo lontano da azione di gioco.