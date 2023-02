Virtus, una rimonta da incorniciare: sotto di due reti, vince con il Mantova in inferiorità numerica

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa Mantova

Grande vittoria per la Virtus, capace di vincere una partita che sembrava ormai perduta.

Al "Martinelli" i rossoblù chiudono infatti il primo tempo sotto di due reti contro i padroni di casa del Mantova. La squadra di Corrent, tuttavia, nella seconda frazione di gioco subisce il ritorno degli undici di Fresco che, pur rimasti in inferiorità numerica per l'espulsione di Nalini, riescono a raddrizzare la situazione, firmando in pieno recupero la rete del sorpasso del 2 a 3 definitivo.

Per quanto riguarda i marcatori, nel primo tempo a segno per i virgiliani Bocalon con una doppietta (28′, 43′). Nella ripresa le reti del ribaltone portano le firme di Kristoffersen (6′), Gomez (34′) e Casarotto (46′). Si tratta di una vittoria di fondamentale peso per gli scaligeri, che abbandonano la zona "calda" della classifica proprio ai danni degli avversari.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:



MANTOVA - VIRTUS VERONA 2-3 (2-0)

Reti: 28′ pt, 43′ pt Bocalon (M); 6′ st Kristoffersen (V), 34′ st Gomez (V), 46′ st Casarotto (V)

Mantova: Chiorra, Ceresoli (dal 13′ st Darrel), Ghilardi, Mensah (dal 40′ st Rodriguez), Guccione, Gerbaudo, D’Orazio (dal 20′ st Pierobon), Pedone (dal 20′ st Procaccio), Bocalon, Silvestro, Padella.

A disposizione: Malaguti, Chiesa, Matteucci, Iotti, Conti, Panizzi, Fazzi, Fontana, Messori, Yeboah.

Allenatore: Nicola Corrent

Virtus Verona: Sibi, Cella, Daffara (dal 33′ st Gomez), Nalini, Danti (dal 32′ st Zarpellon), Ruggero, Lonardi, Kristoffersen (dal 36′ st Mazzolo), Faedo, Talarico (dal 1′ st Vesentini), Fabbro (dal 1′ st Casarotto).

A disposizione: Giacomel, Siaulys, Freddi, Santi, Turra, Priore, Munaretti.

Allenatore: Luigi Fresco

NOTE. Ammoniti: Daffara, Nalini, Lonardi. Espulso: Nalini.