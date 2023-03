Virtus, una grande rimonta nella ripresa regala la vittoria contro il Sangiuliano

Vola la Virtus.

Sul campo di casa del Gavagnin Nocini, la squadra di Fresco ribalta il risultato con il Sangiuliano e conquista così tre punti d'oro.

Passando alla cronaca del match giocato la scorsa domenica, 12 marzo, al 10' gli ospiti beneficiano di un calcio di rigore per un contatto in area tra Ruggero e Fall. Dagli undici metri Salzano non sbaglia, portando provvisoriamente in vantaggio i gialloverdi. Nella ripresa, però, si concretizza una grande rimonta per i rossoblù: all'8' Danti premia l'inserimento di Daffara, che davanti a Grandi non fallisce. Pochi minuti dopo la Virtus trova il raddoppio con Nalini, che raccoglie un passaggio dalla sinistra e appostato a centro area trova il fondo della rete. Il punto esclamativo si registra al 41': sponda di Nalini per Fabbro, che di piatto destro supera Grandi. Finisce così 3 a 1 per la compagine veronese.

Prestazione di carattere, dunque, dei rossoblù, capaci di aggiudicarsi un match iniziato in salita. Un'iniezione di fiducia che sicuramente potrà servire loro in vista del turno infrasettimanale in programma alle ore 20.30 di domani, mercoledì 15 marzo, allo stadio Romeo Menti: ad attenderli ci sarà il Vicenza.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

VIRTUS VERONA - SANGIULIANO CITY 3-1 (0-1)

Reti: 12' pt rig. Salzano (S), 9' st Daffara (V), 11' st Nalini (V), 41' st Fabbro (V)



VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Giacomel, Daffara, Cella (41' st Vesentini), Faedo, Ruggero, Lonardi, Tronchin (1' st Nalini), Talarico, Danti (23' st Amadio), Gomez (23' st Manfrin), Casarotto (30' st Fabbro)

A disposizione: Siaulys, Freddi, Mazzolo, Begheldo, Kristoffersen, Santi, Cellai, Turra, Priore, Munaretti

All: Fresco Luigi



SANGIULIANO CITY (4-3-3): Grandi, Serbouti, Bruzzone, Pascali (19' st Zanon), Zugaro de Matteis, Pusi (32' st Saggionetto), Metlika, Salzano (32' st Firenze), Fall, Cogliati (8' st Miracoli), Floriano (19' st Qeros)

A disposizione: D'Alterio, Barotac, Baggi, Cabezas

All: Gautieri Carmine



Ammoniti: Danti (V), Serbouti (S), Bruzzone (S), Pascali (S), Zugaro de Matteis (S), Fall (S)