Virtus, reti inviolate nella sfida con l'Arzignano Valchiampo

Finisce a reti inviolate il match tra Virtus Verona e Arzignano Valchiampo.

Per gli ospiti giallocelesti è un pareggio che vale come una vittoria, considerando l'inferiorità numerica dal 13' della ripresa, complice l'espulsione di Grandolfo per doppia ammonizione. Al Gavagnin-Nocini gli uomini di Fresco non riescono dunque ad approfittare della situazione favorevole data dall'uomo in più, con Saio comunque autore di una prodezza miracolosa al 90' sul tiro a botta sicura di Gomez, fondamentale a mantenere il risultato bloccato sullo 0 a 0 sul forcing finale dei rossoblù.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

VIRTUS VERONA - ARZIGNANO VALCHIAMPO 0-0

VIRTUS VERONA: Siaulys, Mazzolo (23’ st Zarpellon), Cella, Daffara, Danti, Lonardi (40’ st Sinani), Halfredsson (19’ st Tronchin), Gomez, Faedo, Talarico, Fabbro (23’ st Amadio). All. Fresco.

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Saio, Casini, Molnar, Fyda, Grandolfo, Cester (23’ st Parigi), Cariolato (44’ st Grosso), Barba (1’ st Nchama), Piana, Antoniazzi (36’ st Gning), Bonetto. All. Bianchini.

Arbitro: Cerbasi di Arezzo

NOTE. Espulsi: Manfrin (45’ pt dalla panchina); Grandolfo (13’ st doppia ammonizione).