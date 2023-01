Virtus, punto importante in casa della capolista Pordenone. Fresco: «Pareggio meritato»

Ottimo punto per la Virtus, che nella trasferta a Lignano Sabbiadoro frena l'attuale capolista Pordenone.

Una gara dalle poche emozioni e non particolarmente spettacolare, terminata a porte inviolate e con il punteggio inchiodato sullo 0 a 0. Due i tiri in porta effettuati dai padroni di casa neroverdi, di cui quello firmato da Candellone era finito in gol, ma l'arbitro ha annullato per un fuorigioco. Dall'altra parte, i rossoblù si sono fatti vedere in avanti soprattutto con il capitano Danti, senza però riuscire a trovare la via del gol.

«Abbiamo meritato il pari, l'ho detto anche al mio amico Mimmo Di Carlo» esordisce il presidente allenatore rossoblù, Gigi Fresco, al termine del match. «In casa della capolista abbiamo giocato alla grande e anche avuto anche le occasioni per passare in vantaggio. E il tutto nonostante assenze importanti».

Il prossimo appuntamento della squadra veronese è in programma alle ore 17.30 di sabato, 21 gennaio, quando al Gavagnin Nocini ospite sarà il Novara.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

PORDENONE-VIRTUS VERONA 0-0

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Zammarini, Bruscagin, Ajeti, Benedetti; Torrasi (38′ st Destito), Burrai, Giorico; Piscopo (11′ st Deli); Palombi (21′ st Candellone), Dubickas. A disp.: Martinez, Giust, Andreoni, Pinato, Maset, Ingrosso, Negro, Puzzangara, Baldassar. All. Di Carlo.

VIRTUS VERONA (3-4-1-2): Sibi; Faedo, Cella, Ruggero; Daffara, Tronchin (29′ st Vesentini) , Lonardi, Amadio (17′ st Talarico); Gomez; Fabbro (29′ st Manfrin), Danti (38′ st Casarotto). A disp.: Giacomel, Siaulys, Mazzolo, Sinan, Santi, Priore, Munaretti. All. Fresco.

Arbitro: Diop di Treviglio, assistenti Boggiani di Monza e Piccichè di Trapani. Quarto ufficiale Zammarchi di Cesena.